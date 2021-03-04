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В России одобрили безопасную для младенцев вакцину против гриппа

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Новая российская противогриппозная вакцина может использоваться для иммунизации детей возрастом от 6 месяцев и беременных женщин. Ее производитель — холдинг «Нацимбио», получил соответствующее одобрение Минздрава России. Об этом говорится в сообщении Госкорпорации Ростех, опубликованном в четверг, 4 марта.

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«Вакцина «Ультрикс Квадри», разработанная холдингом, входящим в Госкорпорацию «Ростех», обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа — двух подтипов вируса A и двух — вируса B. На текущий момент препарат может применяться для детей от 6 месяцев, подростков и взрослых до 60 лет», — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, в ближайшее время Минздрав России санкционирует использование данной вакцины для лиц старше 60 лет. Препарат станет доступен для этой возрастной группы уже осенью 2021 года.

Согласно сообщению государственной корпорации, препарат содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в дозе. Именно такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире. Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». По словам президента, граждане страны по праву могут гордиться российскими учеными и разработчиками медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты, с COVID-19 справиться будет невозможно.

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