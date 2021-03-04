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Захарова призвала США отказаться от вмешательства в дела других стран

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Москва призывает Вашингтон не только на словах, но и на деле не вмешиваться в дела других стран. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 4 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского госсекретаря Энтони Блинкена об отказе США от силового навязывания демократии.

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«Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран», — сказала дипломат.

По ее словам, «без учета и уважения интересов партнеров» обозначенные «благие цели» останутся лишь декларацией.

Она заверила, что Москва «будет следить» за необходимостью поддержки коллег «в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности».

В конце февраля на брифинге Захарова заявила, что у США, которые нарушают права собственных граждан, уже нет морального права учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Она выразила мнение, что новой американской администрации стоило бы слушать собственных граждан, «а не устраивать охоту на ведьм» в своей же стране, а затем «лицемерно говорить о правах человека в других государствах».

Она подчеркнула, что Вашингтон устроил «преследование политических деятелей» по делу о якобы вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах, а также «приклеил ярлык внутренних террористов» участникам так называемого штурма Капитолия.

Беспорядки в Капитолии произошли 6 января. Сторонники действующего на тот момент американского президента Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский. На следующий день конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

В конгрессе обвинили Трампа в сознательном подстрекательстве его сторонников к мятежу, из-за чего его собирались осудить в рамках процесса импичмента. Юристы экс-президента считают процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призывали сенат оправдать его. Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и политика оправдали.

В 2016 году после победы Трампа на выборах президента демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в американский избирательный процесс. Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств связи политика с Россией. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

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