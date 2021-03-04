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Свыше 60 компаний стали резидентами Арктической зоны России

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Более 60 компаний зарегистрированы в качестве резидентов Арктической зоны России (АЗРФ), причем большинство из них ― представители малого и среднего бизнеса. Об этом в четверг, 4 марта, заявила советник министра РФ по развитию Дальнего Востока Ольга Смирнова.

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«У нас сегодня 63 резидента Арктической зоны, нужно отметить, что более 80% — это субъекты малого и среднего предпринимательства. <…> Разработан комплекс нормативно-правовых документов, которые сегодня позволяют реализовать инициативы в части привлечения инвестиций, в части развития территорий и т.д.», ― сказала она в ходе IV международной конференции «Арктика – 2021».

Кроме того, советник главы Минвостокразвития указала на проделанную работу в плане научной базы, которая в том числе включила в себя разработку стандарта социальной ответственности резидентов.

В кадровой сфере, по словам Смирновой, также продолжается активная работа, а именно трудоустройство на предприятиях АЗРФ и организация стажировок студентов. Также она подчеркнула, что малая доля выпускников арктических вузов (60%) трудоустраиваются на предприятиях российской Арктической зоны.

«Поэтому <…> проработали <…> подход, инструмент, выявили основную потребность работодателей и, конечно, будем работать с профильными министерствами по доведению контрольных цифр приема в арктических вузах по тем специальностям, которые востребованы работодателем», ― добавила она.

В начале февраля сообщалось, что правительство России выделит на поддержку инвестиционных проектов в Арктике более 214 млрд рублей. По словам главы российского кабмина Михаила Мишустина, правительство согласовало перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.

21 января стало известно, что более 130 предприятий Санкт-Петербурга заключили контракты с предприятиями регионов Арктической зоны. Общая сумма соглашений составила 4,787 млрд рублей.

16 декабря прошлого года специальная комиссия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрила первую из поданных Коми заявок на заключение соглашения об инвестиционной деятельности в Арктической зоне России. Научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами планирует заниматься ООО «Арктика – 2020» из Усинска. Специалисты ищут эффективный способ переработки промышленных отходов: извести, золы, технической серы и шламов.

Двумя днями ранее в российское правительство внесли проект по господдержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, которые живут в Арктической зоне. Он предполагает развитие туриндустрии в данном регионе. 11 декабря стало известно, что Санкт-Петербург может стать отправной точкой туристических направлений в Арктику. На тот момент правительство города обсуждало возможность организации соответствующих туров с властями Карелии, часть районов которой входит в Арктическую зону.

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