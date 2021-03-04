Путин предложил подумать над лицензированием психологической помощи

Президент России Владимир Путин предложил подумать над введением в стране обязательного лицензирования отдельных видов психологической помощи. С такой инициативой он выступил 4 марта на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе».

Одна из участниц мероприятия обратила внимание российского лидера на то, что в стране работает много неквалифицированных психологов без профильного образования. Она пояснила, что иногда люди, посетившие только тренинги или курсы, начинают оказывать услуги, называя их психологическими. Участница мероприятия добавила, что такие услуги могут причинить вред пациенту.

«То, что вы сейчас сказали, честно говоря, несколько неожиданно. Здесь что можно сделать — если только начать лицензировать определенные виды деятельности, в данном случае — оказания психологической помощи. Надо подумать над этим», — сказал глава государства.

23 февраля сообщалось, что за период пандемии увеличилось число россиян, которые обращаются к психологам из-за тревоги и депрессии. Большую часть обратившихся за психологической или психиатрической помощью составляют женщины (74,9%).

Психолог Сергей Ключников 10 февраля рассказал, что после ослабления ограничений, которые вводились из-за пандемии COVID-19, общество столкнулось с социофобией. По словам специалиста, повышенное внимание, которое уделялось COVID-19 на протяжении долгого времени, привело к тому, что люди стали очень настороженно относиться ко всему, что, по их мнению, может представлять потенциальную опасность.