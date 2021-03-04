Водитель заплатит штраф за создание пробки на улице Иркутска

В Иркутске к административной ответственности привлекли водителя внедорожника, который нарушил правила остановки. Он оставил автомобиль на проезжей части, тем самым создав транспортный затор.

В ГУ МВД по Иркутской области ИА IrkutskMedia рассказали, что сообщение о грубом нарушении ПДД со стороны водителя поступило в дежурную часть утром 4 марта. Автомобилист оставил Nissan Terrano и своими действиями создал пробку на улице Тимирязева.

Полицейские установили, что нарушитель — 64-летний житель Иркутского района. Мужчине грозит штраф в 2 тыс. рублей.

16 февраля вечером пробки в Москве оценивались в 10 баллов. В тот вечер в столице шел сильный снег, местами была гололедица. Увеличилось количество мелких ДТП.