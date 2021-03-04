Граффити с портретом ветерана ВОВ появились в Нижнем Новгороде

Граффити с изображением ветерана Великой Отечественной войны Юрия Дулина появились в Нижнем Новгороде, на здании трансформаторной подстанции на улице Красносельской. Это 28-й арт-объект в рамках проекта «Образ Победы», рассказали в правительстве региона.

На рисунке изображены ветеран и зенитное орудие, с которым он прошел войну, передает ИА «НьюсНН». Юрий Дулин участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 386-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона на Курской дуге, в обороне Севастополя, на Западной Украине. Впоследствии в составе 4-го Украинского фронта освобождал Венгрию, Польшу, Чехословакию, участвовал в штурме Франкфурта-на-Одере, а победу встретил в Праге.

Ранее в британском городе Рединг, графство Беркшир, на стене бывшей тюрьмы появились граффити, которые, предположительно, принадлежат художнику Бэнкси. На рисунке изображен заключенный в полосатой униформе, который спускается по веревке из простыней. Один из ее концов перекинут через кирпичную стену, другой — привязан к пишущей машинке. Исследователи заявляют, что именно так Бэнкси мог поддержать идею реконструкции объекта.