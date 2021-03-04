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В Госдуме заявили об уверенности в завершении строительства СП-2

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Сомнений в том, что проект «Северный поток – 2» будет завершен, нет. Об этом заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских заявил в четверг, 4 марта, в беседе с RT.

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
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По словам парламентария, в настоящее время идет плановое достраивание подводной части газопровода, которое должно закончиться в ближайшие пару месяцев, и тогда уже начнутся технические прокачки.

«Это будет окончание совместного хорошего проекта, который выгоден всем сторонам: и российской — в лице «Газпрома», и европейским партнерам, которые получат дешевый газ, и консорциуму компаний, которые будут получать прибыль... Это выгодный для всех сторон проект, и нет никаких сомнений, что он будет завершен», — сказал Ананских.

Ранее в этот же день сообщалось, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в район Калининграда для проведения испытаний, после чего присоединится к укладке труб «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании, пишет «Федеральное агентство новостей».

Nord Stream 2 AG направил «необходимое уведомление в морское управление Дании (DMA), все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».

Ранее в этот же день «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар после почти полутора месяцев ожидания.

В начале февраля в Датском агентстве по мореплаванию сообщали, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года. Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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