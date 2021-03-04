Австралиец подал в суд на Apple из-за загоревшегося iPhone

Житель Австралии Роберт Де Роуз подал в суд на американскую компанию Apple из-за загоревшегося в кармане его брюк смартфона iPhone. Об этом 2 марта сообщил сайт 7news.com.au.

Для того чтобы составить иск против корпорации, мужчина обратился к юристам. Пострадавший рассказал, что почувствовал боль в районе бедра, а затем услышал хлопок и шипение. Он тут же понял, что смартфон горит, и постарался быстро извлечь устройство из кармана и выбросить его на землю.

В результате происшествия у мужчины зафиксировали ожоги второй степени.

Гаджет сгорел в 2019 году, однако Apple, по словам мужчины, отказалась рассматривать его случай, когда австралиец обратился в компанию, отмечает телеканал «360».

Иском займется юридическая компания Carbone Lawyers. Де Роуз намерен получить компенсацию, а также предупредить миллионы обладателей смартфонов американского бренда о возможной опасности. Ранее в Carbone Lawyers обратился житель Мельбурна, который пожаловался на то, что его часы Apple Watch перегрелись и нанесли ему вред.

Представитель Apple заявил, что в компании очень серьезно относятся к безопасности пользователей. Юристы корпорации уже ознакомились с претензиями владельцев смартфона и часов.

Как отмечает REGNUM, в iPhone X используется аккумулятор емкостью 2716 мАч. Компания Apple представила этот смартфон в сентябре 2017 года.

В январе 2019 года сообщалось, что аналогичный случай произошел в США. Смартфон iPhone XS Max загорелся в кармане брюк жителя штата Огайо. Мужчина заметил желто-зеленый дымок из своего заднего кармана и почувствовал ожог.