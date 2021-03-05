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Женщины-лидеры назвали необходимые качества для достижения успеха

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Женщины-руководители считают главными для достижения лидерских позиций три качества: уверенность в себе (60%), ответственность (56%) и способность убеждать (33%). К такому выводу пришли специалисты аналитического центра НАФИ в ходе совместного исследования с Форумом Доноров, группой компаний ГРАН и Irtyuga Jewellry.

Почти для половины опрошенных (46%) решающим моментом на пути к лидерству стало начало общественной деятельности. 35% отметили, что драйвером для них стало рождение ребенка. 32% открыли в себе потенциал к лидерству после смены деятельности. Пятая часть опрошенных (по 23%) назвали в качестве решающего события открытие своего дела и начало публичной деятельности.

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Каждая вторая женщина-лидер (49%) подчеркнула важность хорошего образования и постоянного повышения квалификации. Чаще всего опрошенным удавалось занять руководящие должности после 10 лет профессиональной деятельности.

Также большинство женщин-управленцев (67%) рассказали о том, что главной мотивацией, которая помогла им занять лидерские позиции, стала потребность в саморазвитии. Для 42% побуждающим мотивом было желание реализовать конкретную собственную идею или проект, а для 39% — достичь финансового благополучия.

Стремясь добиться поставленной цели, женщины-управленцы сталкивались как с объективными, так и с субъективными барьерами. Чаще всего в качестве главного внутреннего препятствия они называли перфекционизм и завышенные требования к себе (39%). Главным объективным барьером для многих стало отсутствие полезных связей (37%).

«Стать успешным лидером может только настойчивый и целеустремленный человек, уверенный в том, что он справится с любыми трудностями на пути к цели. Настоящие лидеры не останавливаются на достигнутом. Они ищут новые возможности и мотивированы к реализации социальных преобразований», — заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

В исследовании, которое прошло в ноябре-декабре 2020 года приняли участие 60 женщин-управленцев с опытом управления не менее 2 лет или опытом реализации собственных бизнес-проектов из 50 регионов РФ.

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