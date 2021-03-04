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Регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины «Спутник V»

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает 4 марта пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, отметили в РФПИ.

Как подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев, «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней в Европе. «Мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения. Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», — заявил он.

Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года, добавил Дмитриев.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что российская вакцина не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

Российскую вакцину уже зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 мдрд человек.

Интерес к ней в Европе растет, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. При этом, по его словам, некоторые европейские страны подают неофициальные сигналы о готовности не дожидаться одобрения препарата EMA, пишет «Газета.ру».

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Результаты исследований показали его высокую эффективность против коронавируса и безопасности.

В настоящее время вакцина одобрена в таких странах, как Белоруссия, Аргентина, Боливия, Черногория, Сербия, ОАЭ, Иран, Египет и др.

Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа 2020 года.

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