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Более 200 км разрывов грунта уберут на дороге Южно-Сахалинск — Оха

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В Сахалинской области на трассе Южно-Сахалинск — Оха планируется ликвидировать порядка 200 км грунтовых разрывов. Планы работ по приведению дороги А-393 в нормативное состояние обсуждали в Росавтодоре. Трассу передали в федеральную собственность в январе 2021 года.

Разрывы будут ликвидировать за счет федеральных средств в предстоящий дорожно-строительный сезон. Таким образом, эта дорога, которая считается самой главной транспортной артерией Сахалина, в ближайшее время станет полноценной федеральной трассой с соответствующим качеством дорожного покрытия, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее сообщалось, что в этом году Сахалин получит из федерального бюджета 3 млрд рублей на ремонт и содержание трассы Южно-Сахалинск — Оха. Средства, которые закладывались в региональном бюджете на реконструкцию этой дороги, перенаправят на приведение в порядок дорог региона.

Общая протяженность трассы — 842,1 км. Инициатива передать ее в ведение Федерации принадлежит губернатору Валерию Лимаренко. Он озвучил ее на рабочих встречах с президентом Владимиром Путиным в августе 2019 года.

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