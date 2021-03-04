Лавров посетит на следующей неделе ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию

Глава МИД России Сергей Лавров 8–12 марта посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в четверг, 4 марта.

«В период с 8 по 12 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Государство Катар. Предусмотрены встречи и переговоры с руководителями указанных стран и главами их внешнеполитических ведомств», — сказала она.

Захарова отметила, что планируется предметно обсудить весь комплекс многоплановых отношений Москвы с этими государствами и наметить путь их дальнейшего поступательного развития.

Дипломат добавила, что значительное внимание будет уделено расширению деловой кооперации, обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшей координации на мировом рынке углеводородов, взаимодействию в борьбе с распространением COVID-19.

Замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Алексей Скосырев заявил 10 февраля в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», что главной задачей Москвы на Ближнем Востоке является комплексная и устойчивая деэскалация и нормализация ситуации.

Второй задачей России в регионе он назвал недопущение возникновения новых опасных военных кризисов, а третьей — превращение Ближнего Востока в регион «мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества».

В конце января Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции предложил провести весной или летом этого года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины. Он указал на необходимость пригласить Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы.