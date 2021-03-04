Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

Профильная математика стала самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ 2021 года. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Рособрнадзоре.

Сдавать профильную математику, по данным ведомства, намерены 408 тыс. выпускников. На втором месте из предметов по выбору — обществознание. На этот экзамен зарегистрировались 365 тыс. участников.

На экзамен по биологии подано 153 тыс. заявлений, по физике — 151 тыс. Сдать историю хотят более 122 тыс. человек, химию — более 106 тыс.

«Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике, этот предмет выбрали почти 116 тыс. участников, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом году», — заявили в ведомстве.

Более 62 тыс. выбрали для ЕГЭ литературу, 21, 5 тыс. — географию.

Среди иностранных языков самым востребованным для ЕГЭ остается английский: на экзамен зарегистрировались 106 тыс. участников. На втором — немецкий (1 713), замыкает тройку французский (1 159). Китайский будут сдавать всего 446 человек, испанский — 335.

Напомним, в 2021 году выпускники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ только русскому языку и математике. Всего экзамены сдадут 795 тыс. выпускников.

Самый массовый экзамен, по-прежнему, русский язык. На него подано 726 тыс. заявок.

2 марта был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Так, уже 31 мая школьникам предложат сдать географию, литературу и химию.