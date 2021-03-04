Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам февраля

В России самым продаваемым кроссовером по итогам февраля 2021 года стал Hyundai Creta. Это следует из опубликованного 4 марта отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В феврале 2021 года на российском рынке было продано 6676 кроссоверов Hyundai Creta, что на 1% больше показателя годичной давности.

На втором месте находится Lada Niva с показателем 4369 проданных машин (+29%). Третье место занимает кроссовер Toyota RAV4, который выбрали 3869 покупателей (+5%).

В топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам февраля 2021 года вошли также Volkswagen Tiguan (2733 шт., −7%), Renault Duster (2246 шт., +10%), Mazda CX-5 (2183 шт., +35%), Kia Sportage (2164 шт., −1%), Nissan Qashqai (1968 шт., −25%), Nissan X-Trail (1753 шт., −12%) и Renault Kaptur (1619 шт., −7%).

2 марта сообщалось, что в России в январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1,803 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.