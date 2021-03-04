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Вильфанд рассказал о последствиях климатических изменений на планете

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Экстремальные морозы на планете не будут частыми, однако могут стать намного более интенсивными. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

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Он добавил, что «волны тепла», в свою очередь, будут наблюдаться чаще и длиться дольше.

«Волны тепла будут происходить с большей частотой, они будут чаще повторяться и прежде всего летом. И продолжительность этих волн тепла тоже будет увеличиваться», — отметил синоптик со ссылкой на Пятый оценочный доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Вместе с этим, по словам Вильфанда, экстремально низкие температуры продолжат обрушиваться на Землю, но уже не так часто, пишет «Газета.ru».

Накануне руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал о последствиях замедления Гольфстрима. По его словам, процесс является локальным, на планете в целом осадки распределяются локально. В частности, в Центральной Азии и Африке ослабление Гольфстрима приведет к уменьшению подобных атмосферных явлений. При этом, по его словам, в Арктике, в сибирских реках, пресной воды становится больше.

Кроме того, в марте японский ученый Казуми Озаки из Университета Тохо и американский специалист Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии предсказали потерю всего свободного кислорода в атмосфере Земли. Исследователи, приняв во внимание геологические, биологические и климатические факторы, обнаружили, что атмосфера Земли будет стабильна еще около миллиарда лет.

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