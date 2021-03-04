К строительству «Северного потока – 2» присоединится «Академик Черский»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к трубоукладчику «Фортуна» в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом 4 марта сообщает Датское агентство по мореплаванию.

«Академик Черский» утром в четверг, 4 марта, покинул германский порт Висмар, у причала которого он находился с конца января, о чем свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов. Цель перехода трубоукладчика сформулирована обще — offshore (море).

Покинув бухту порта Висмар, «Академик Черский» направился на восток. По этому курсу находится в том числе и зона достройки «Северного потока – 2», уточняет «Интерфакс».

Трубоукладчик «Академик Черский» год назад совершил переход из Находки в Балтийское море и с мая 2020 года находится в регионе проведения работ.

Ранее в этот день немецкая энергетическая компания Uniper, которая является финансовым партнером по проекту строительства «Северного потока – 2», оценила завершение проекта газопровода на 98%.

3 марта статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен выразил оптимизм по поводу перспектив проекта газопровода после прихода к власти в США демократа Джо Байдена.

В тот же день кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что будет предпринимать все усилия, чтобы остановить строительство «Северного потока – 2».

1 марта стало известно, что немецкие власти ФРГ рассматривают реализацию проекта «Северный поток – 2» вне зависимости от санкций против России. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену ограничительных мер против этого трубопровода, как только сенат конгресса США утвердит кандидатов на все посты.

В феврале в Датском агентстве по мореплаванию заявляли, что строительство «Северного потока – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле текущего года. Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Мурман» и «Балтийский исследователь».

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном проект поддерживают и участвуют в его реализации. Против выступают страны Прибалтики, США, Польша и Украина.