Подмосковные теплицы поставят в магазины более 7,5 млн цветов к 8 Марта

Тепличные комплексы Московской области поставят свыше 7,5 млн цветов в торговые сети столицы и других регионов России к Международному женскому дню. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Как рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, среди более чем 7,5 млн цветов подмосковные теплицы поставят, в частности, розы, тюльпаны, хризантемы, а также горшечные растения, пишет РИАМО.

По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, в Подмосковье производством цветочной продукции занято порядка 10 предприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва». Их общая производственная площадь составляет более 35 га.

Воскресенский также отметил преимущества подмосковных цветов — свежесть срезки и быстрая доставка от теплицы до покупателя, отмечает телеканал «360».

«Наши цветы в отличие от импортных после срезки в теплице сразу ставятся в контейнер с питательным раствором и в таком виде поступают непосредственно в торговые точки», — пояснил Воскресенский.

Ранее 4 марта специалисты Роспотребнадзора в преддверии Международного женского дня рассказали, как определить свежесть цветов. Эксперты прежде всего советуют обращать внимание на эластичность лепестков, поскольку это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.