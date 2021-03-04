Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эрдоган призвал снять санкции с Ирана и пересмотреть ядерную сделку
Мир
В Южной Корее еще три человека скончались от прививки вакциной AstraZeneca
Политика
В Крыму назвали антироссийские санкции США бессилием
Мир
В ВОЗ рассказали о распространении «британского» штамма COVID-19 в Европе
Мир
Президент Эстонии выступила за продолжение диалога с Россией
Политика
Путин назвал российские вакцины от COVID-19 самыми эффективными в мире
Общество
Минздрав разработал проект о диспансеризации граждан
Общество
Средняя цена дозы вакцины от COVID-19 в даркнете составила $500
Общество
Синоптик спрогнозировал «барический молоток» в Москве

Подмосковные теплицы поставят в магазины более 7,5 млн цветов к 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тепличные комплексы Московской области поставят свыше 7,5 млн цветов в торговые сети столицы и других регионов России к Международному женскому дню. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое
К 8 Марта стоимость букетов может вырасти еще на 25–30%

Как рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, среди более чем 7,5 млн цветов подмосковные теплицы поставят, в частности, розы, тюльпаны, хризантемы, а также горшечные растения, пишет РИАМО.

По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, в Подмосковье производством цветочной продукции занято порядка 10 предприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва». Их общая производственная площадь составляет более 35 га.

Воскресенский также отметил преимущества подмосковных цветов — свежесть срезки и быстрая доставка от теплицы до покупателя, отмечает телеканал «360».

«Наши цветы в отличие от импортных после срезки в теплице сразу ставятся в контейнер с питательным раствором и в таком виде поступают непосредственно в торговые точки», — пояснил Воскресенский.

Ранее 4 марта специалисты Роспотребнадзора в преддверии Международного женского дня рассказали, как определить свежесть цветов. Эксперты прежде всего советуют обращать внимание на эластичность лепестков, поскольку это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021