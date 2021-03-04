Путин поделился впечатлениями друга из Европы о жизни в Москве

Друг-иностранец президента России Владимира Путина был удивлен активной жизнью Москвы в период пандемии коронавируса. Об этом 4 марта глава государства рассказал на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе».

Путин отметил, что вместе с приятелем, приехавшим в Россию из Европы, обсудил, что даже в пандемию коронавируса «Москва живет».

«Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — пересказал президент свой разговор с иностранцем», — рассказал глава государства.

26 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии COVID-19 и готова к новой борьбе. Градоначальник добавил, что в столице «готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад».

25 февраля Собянин также рассказал об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 и допустил смягчение ряда ограничений по коронавирусу в ближайшие пару месяцев. Послабления коснутся в том числе лиц старше 65 лет. Мэр выразил надежду, что пожилые продолжат активно прививаться от коронавирусной инфекции, а ситуация с пандемией стабилизируется.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.