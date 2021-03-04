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Эрдоган призвал снять санкции с Ирана и пересмотреть ядерную сделку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана и пересмотреть ядерную сделку. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта, на 14-м саммите лидеров исламской восьмерки (Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция). Трансляция велась на YouTube.

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И на каких условиях США могут вернуться к соглашению

«Прекращение односторонних санкций с Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе», — сказал Эрдоган.

В начале февраля духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В тот же день президент США Джо Байден заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции, пока эта страна не вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке.

25 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что администрация нового президента США и Иран пока выдвигают взаимоисключающие условия для возвращения Вашингтона в ядерную сделку.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.

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