Чемпионат по подледному лову корюшки проведут на Камчатке

На Камчатке 12 и 13 марта состоится чемпионат по подледному лову корюшки «Октябрьский зубарь – 2021». Регистрация участников откроется 9 марта.

Место проведения традиционно – поселок Октябрьский Усть-Большерецкого района, акватория реки Большая, уточняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на районную администрацию.

В этом году в соревнованиях разрешили участвовать не только взрослым, но и юным рыболовам в возрасте от 11 до 16 лет. Участники будут бороться за звание абсолютного чемпиона «Октябрьского зубаря-2021».

Организаторы утверждают, что провести время с интересом смогут не только рыбаки. Для гостей приготовили развлекательную программу, включая концерт, кулинарную выставку-дегустацию и даже праздничный фейеркерк.

В 2020 году «Октябрьский зубарь» был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В январе в Приморском крае прошел традиционный зимний фестиваль корюшки. Его основная цель — превращение корюшки в гастрономическую легенду Дальнего Востока.