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Горнолыжную базу на Камчатке готовят к чемпионату России

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Всероссийские соревнования пройдут в конце марта на горнолыжной базе «Морозная» на Камчатке. Трассы в ближайшее время начнут готовить к спортивным мероприятиям.

31 марта на базе пройдут соревнования в дисциплине «Супергигант» в рамках чемпионата России среди мужчин и женщин. 1 апреля запланированы соревнования в дисциплине «слалом-гигант». 2 и 3 апреля ожидаются состязания в дисциплине «слалом» в чемпионате России и на этапе Кубка России, а 4 апреля — командные соревнования, уточняет ИА KamchatkaMedia.

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В краевом министерстве спорта сообщили, что открытие всероссийских соревнований состоится 30 марта. Они продлятся пять дней. Пока горнолыжные склоны открыты для любителей активного отдыха и туризма.

По словам директора базы Виктора Богуна, выпал свежий снег. Это позволило открыть ранее недоступные для катания трассы. Таким образом, выбор склонов для гостей будет больше, когда основная трасса закроется для проведения первенства и чемпионата России.

Трассы для соревнований будут готовить поэтапно. В ближайшее время запустят системы искусственного оснежения. Основная подготовка непосредственно к первому этапу начнется 15 марта.

На базе ожидают возвращения на полуостров камчатских спортсменов, которые заявлены на чемпионат. Сейчас они находятся за пределами Камчатки, участвуя в том числе в Кубке России по горным лыжам.

В 2010 году горнолыжный спорт признали базовым в Камчатском крае. Профессиональных спортсменов готовят в четырех учреждениях — в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске и в городском округе «Поселок Палана».

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