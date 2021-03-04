Басилашвили получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Народный артист СССР Олег Басилашвили удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Награду 86-летнему артисту по поручению президента России Владимира Путина вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 3 марта. Помимо этого Олегу Басилашвили объявили благодарность президента РФ.

Указ о награждении Олега Басилашвили был подписан в октябре 2019 года.

Актер служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 1959 года. Он играл в спектаклях «Горе от ума», «Лиса и виноград», «Три сестры», «Ревизор», «История лошади», «Дядя Ваня», «На дне» и в других. Кроме того, за свою карьеру Басилашвили сыграл свыше 60 ролей в кино, в том числе в таких лентах, как «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «Мастер и Маргарита», «О бедном гусаре замолвите слово» и другие, пишет НСН.

Олег Басилашвили имеет звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, пишет сайт kp.ru.

9 января сообщалось, что народного артиста СССР Олега Басилашвили, госпитализированного в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписали из больницы. Известно, что артист проходил лечение в обычной палате, где находился вместе с супругой.