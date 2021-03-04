Власти планируют выделить средства на выплаты борющимся с COVID-19 волонтерам

Правительство прорабатывает вопрос о выделении средств на дополнительные страховые выплаты тем, кто работает с заболевшими коронавирусом. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Медицинским работникам мы где-то выплачиваем, по-моему, 30–40 млрд рублей, а на немедиков еще потребуется 10 млрд. Правительство прорабатывает этот вопрос», — отметил президент.

Ранее, 16 февраля, власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам ковидных стационаров. Отмечалось, что деньги получат не только работники стационаров, но и сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

Также в начале февраля Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН. Величина выплаты составит 68 тыс. рублей.

В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан глава государства постановил осуществить выплаты тем медицинским сотрудникам указанных служб, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь заболевшим COVID-19, и тем, у кого подозрение на коронавирус.

Также выплаты получат граждане, которые по долгу службы осуществляют перевозку пациентов с подтвержденным или неподтвержденным коронавирусом до места оказания помощи.

Ранее в ноябре и декабре 2020 года более 1,4 млн медработников в России получили 44,4 млрд рублей в качестве выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией.