Президент Эстонии выступила за продолжение диалога с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о необходимости продолжать диалог с Россией. Об этом в четверг, 4 марта, она сообщила в интервью порталу LSM.

Она добавила, что вовлечение РФ в переговоры не означает, что Таллин откажется от своих принципов.

«Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. И в этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами», — подчеркнула Кальюлайд.

По словам политика, Западу следует принимать Россию «такой, какая она есть». Это будет способствовать налаживанию отношений и достижению понимания в различных вопросах.

Кроме того, Кальюлайд указала на эффективность сотрудничества Евросоюза с Россией в области программ обмена студентов, решения проблем Чудского озера и вопросов экологии, пишет Газета.ru.

26 февраля РФ заявила о готовности вести с Эстонией конструктивные переговоры для решения пограничного вопроса. Однако в Москве подчеркнули, что Таллину необходимо разобраться со своими внутриполитическими разногласиями.

24 февраля спикер парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Эстония не нуждается в пограничном договоре с Россией, поскольку РФ якобы оккупировала часть территории республики.

2 января Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор действителен и находится в реестре действующих международных договоров ООН. Следовательно, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Москва не собирается обсуждать территориальные претензии.

Договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сейчас — часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас находится в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории вернулись в состав РФ в 1944 году.