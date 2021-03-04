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Боец UFC Петр Ян оценил своего противника Стерлинга

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Боец UFC Петр Ян 7 марта сразится с американским спортсменом Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259. Перед боем он оценил свои шансы на защиту чемпионского пояса.

«Стоит мне пустить в ход руки, и меня уже не остановить»
Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг — о титульном поединке с российским чемпионом Петром Яном и силе Хабиба Нурмагомедова

«Я считаю, что он хороший боец во всем. Разница в том, что я реально очень-очень хорош в партере. Да, я не лучший борец. Но я борюсь с напором, стесняю противника. Стоит мне пустить в ход руки, меня уже не остановить», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Отмечается, что Петр Ян по прозвищу Беспощадный постоянно тренируется и совершенствует свои навыки.

«Я всегда уделяю этому время. Может, не сильно показываю это, но я дрался с тремя-четырьмя черными поясами по БЖЖ, с мастерами спорта по вольной борьбе, но получалось так, что я навязывал свой стиль и переламывал их тактические задачи», — поделился боец.

Кроме того, на турнире UFC встретятся российский боец Ислам Махачев с американским спортсменом Дрю Добером, а также польский боец Ян Блахович с новозеландским спортсменом Исраэлем Адесаньи.

Накануне, 3 марта, стало известно, что Петр Ян отправился на карантин перед боем с Стерлингом в рамках соблюдения эпидемиологических норм, которые ввели из-за COVID-19.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

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