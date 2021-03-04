Чемпион UFC Ян рассказал о напутствии матери перед боем

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в четверг, 4 марта, рассказал, как обычно перед боем его поддерживает мать.

По его словам, она всегда пытается его подбодрить и уверяет, что «он справится, он сильный». Спортсмен заявил, что любит свою маму и рад, что может выступать и помогать ей.

«Мамулечка моя, она мне всегда говорит: ты сильный, ты можешь. Пытается меня всегда поддержать, по-любому подбодрить, готова отдать все свои силы, всю свою энергию. Так и говорит мне: я отдала тебе все свои силы, всю свою энергию тебе. Я люблю ее, мне просто приятно, что сегодня я могу выступать, помогать. Больше ничего не нужно», — приводит его слова РЕН ТВ .

28-летний российский боксер в настоящее время готовится к бою с американцем Алджамейном Стерлингом, который пройдет в рамках турнира UFC 259.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.