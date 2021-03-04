Жители Словакии приняли участие в опросе о вакцинации «Спутником V»

Жители Словакии выбрали российскую вакцину «Спутник V» среди других представленных препаратов от COVID-19. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Граждане страны приняли участие в опросе издания Plus JEDEN DEŇ, который был посвящен различным вакцинам от коронавируса. Согласно полученным данным, почти 70% читателей отдали свой голос за «Спутник V».

Отмечается, что российская вакцина оторвалась от препарата Pfizer/BioNTech — он получил 20%. За китайское средство от COVID-19 Sinovac проголосовал всего 1% респондентов.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.