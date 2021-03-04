Строительство детского сада на 310 мест завершат в Омске до конца марта

В микрорайоне Рябиновка в Омске до конца марта планируют завершить строительство нового детского сада на 310 воспитанников. Ход работ и готовность объекта 4 марта проверила мэр Оксана Фадина.

Сейчас рабочие завершают отделку помещений. Они укладывают напольное покрытие, прокладывают инженерные коммуникации, монтируют навесной фасад, охранно-пожарную сигнализацию и системы автоматизации комплекса, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

До конца марта планируется закончить поставку оборудования и мебели. По данным департамента строительства, готовность объекта составляет 91%.

Как отметила глава города, в мэрии сейчас обсуждается комплексная застройка микрорайона Рябиновка в рамках нацпроекта по переселению из ветхого аварийного жилья. Для создания необходимой инфраструктуры, по словам Фадиной, уже зарезервирован участок под новую школу на 1 тыс. учеников. Строительство обсудят на следующем проектном комитете.

В 2020 году в Омске по нацпроекту «Демография» возвели четыре детсада. В этом году в планах начать строительство дошкольных учреждений в микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный», на улицах Тюленина и Светловской. Также предусмотрена разработка проектов детсадов на проспекте Мира и на улице Нейбута.