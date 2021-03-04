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Томские ученые исследуют содержащийся в осадках микропластик

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Ученые Томского государственного университета (ТГУ) исследуют территорию от Бийска до Заполярья, чтобы определить распространение микропластика в дожде и снеге. Таких данных по России пока нет.

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Первые результаты показали, что вблизи Томска в снеге присутствуют синтетические волокна. Уточняется, что в меньшем количестве встречаются фрагменты нерегулярной формы и микросферы. По мнению ученых, это обусловлено малым весом частиц, который способствует их переносу воздушными массами, передает РИА «Томск».

Синтетические полимеры очень плохо разлагаются, поэтому в окружающей среде накапливается все больше продуктов его распада – микропластика. Известно, что значительное его количество попадает в пресноводные и морские системы. Запланирован лабораторный анализ новых образцов.

Ранее британские океанологи из Национального океанографического центра (НОЦ) подсчитали, что от 12 до 21 млн т пластикового мусора плавает в верхних слоях Атлантического океана. По словам ученых, это в 10 раз больше результатов, которые демонстрировали предыдущие замеры. Заборы воды производились в различных регионах Атлантического океана на глубинах до 200 м. Экспертиза показала в пробах наличие трех наиболее распространенных видов пластика: полиэтилена, полипропилена и полистирола. Помимо этого, ученые сумели определить приблизительное количество пластикового мусора во всем океане — порядка 200 млн т.

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