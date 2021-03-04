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Преемник Нурмагомедова прокомментировал слухи о его возвращении в UFC

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В ближайшие полгода боец UFC Хабиб Нурмагомедов не вернется в турнир. Такое мнение 4 марта выразил спортсмен Ислам Махачев, которого считают преемником бойца смешанных боевых искусств.

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Махачев отметил, что Нурмагомедов не раз говорил о том, что не планирует возвращаться в UFC, однако постоянно поддерживает физическую форму.

«Он каждый день тренируется. Вот он сейчас приехал сюда, складывается впечатление, что он на сборах. Как будто он готовится куда-то вместе со всеми два раза в день. Со всеми борется, спаррингуется, всем помогает. Как в обычное время. Сейчас, может быть, он чуть набрал вес», — рассказал Махачев телеканалу РЕН ТВ.

Преемник Нурмагомедова отметил, что для участия в боях чемпиону UFC нужно сбрасывать вес, однако вероятность того, что Хабиб все-таки решит снова попробовать свои силы, есть.

Днем ранее стало известно, что Нурмагомедов выступит в роли секунданта Махачева на турнире UFC 259. Чемпион UFC займет позицию в углу ринга со стороны Махачева во время его поединка с американцем Дрю Добером.

На данный момент Нурмагомедов вместе с тренером Хавьером Мендесом из American Kickboxing Academy помогает Махачеву подготовиться к предстоящей схватке.

Поединок состоится на турнире UFC 259 пройдет Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире 7 марта.

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