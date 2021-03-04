Художник-мультипликатор Вячеслав Назарук празднует свое 80-летие

Создатель кота Леопольда празднует 80-летие. Творчество Вячеслава Назарука знают многие поколения россиян. Самый большой проект мастера — картина «Куликовская битва». Мастерство мультипликатора признали и на Западе, сообщает телеканал «Известия». Назарука приглашали показать мастер-класс на студии Disney. Леопольд на веки останется в памяти миллионов людей.

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