В Крыму назвали антироссийские санкции США бессилием

Антироссийские санкции США продиктованы бессилием. Об этом 4 марта заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Он подчеркнул, что полуостров живет в санкционной политике уже семь лет, но, несмотря на это, продолжает развиваться.

«Они нам санкции, а у нас Крымский мост построен. Они нам санкции, а у нас — трасса «Таврида». Они нам санкции, а мы завершаем вопрос строительства новых детских садов и ликвидации очередей. Они нам санкции, а у нас развиваются сельские территории. Их санкции — от бессилия, что они ничего не могут сделать с Россией и Крымом. Вот от бессилия они и бесятся», — цитирует его «РИА Новости».

Фикс попросил не пугать жителей региона санкциями и не мешать «строить счастливый Крым».

Ранее, 1 марта, президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США, введенный в отношении России в 2014 году после событий на Украине и в Крыму.

Он подчеркнул, что «действия и политика, о которых говорится в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».

26 февраля на сайте Белого дома было опубликовано заявление Байдена, в котором он подчеркнул, что США никогда не признают Крым российским. Американский лидер указал, что Вашингтон продолжит работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

По словам американского лидера, Россия семь лет назад присоединением Крыма якобы «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины».

Как отметил в конце февраля российский сенатор Алексей Пушков, если Запад начнет отменять санкции, то он согласится с воссоединением России с Крымом и откажется от нынешней однозначной поддержки Киева, а сделать это он не может, так как «слишком много ресурсов инвестировано в противостояние с Россией».

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя высказались за присоединение к России. Киев до сих пор считает регион временно оккупированной территорией, несмотря на то что Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.