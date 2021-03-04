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Мэрию Оренбурга через суд обязали снести 15 аварийных домов

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По решению суда в Оренбурге должны снести 15 аварийных домов, ответственность за это возложена на мэрию города, сообщает РИА «Оренбуржье» 4 марта.

Речь идет о домах, которые должны были расселить и снести до 1 сентября 2017 года по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2013–2017 годы». Жильцов переселили, но здания остались стоять на месте, несмотря на то что представляют угрозу гражданам.

Завершить программу потребовали городская прокуратура и управление ЖКХ. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора, в областном суде решение признали обоснованным и законным.

Снос находится на контроле прокуратуры. Решение суда вступило в законную силу.

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