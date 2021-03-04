В НАТО описали альтернативное развитие событий в Крыму в 2014 году

Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая 4 марта в Колледже Европы в Брюгге.

«Мой короткий ответ: этого (воссоединения РФ и Крыма. — Ред.) бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило «один за всех и все за одного», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

В очередной раз генсекретарь НАТО отметил, что задачи альянса — предотвращение конфликтов и сохранение мира.

Говоря о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО, Столтенберг заявил, что двери альянса остаются открытыми. По его словам, эти двум странам необходимо соответствовать стандартам НАТО.

«Мой главный посыл — им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ», — сказал Столтенберг.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что новая американская администрация решила предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы оказать помощь Украине в «сохранении территориальной целостности страны, обеспечении охраны ее границ».

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнейчук 24 февраля заявил, что Украине важны достижения совместимости армии с военными формированиями НАТО, а также получение финансовой помощи. По его словам, практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной, поэтому в 2021 году страна будет продолжать проводить реформы по стандартам НАТО.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Украина признавать итоги голосования отказывается.

В России многократно подчеркивали, что у государства нет агрессивных намерений в отношении других стран. Москва множество раз утверждала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, и вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.