Жители поселка на Колыме жалуются на взрывы на «золотых» полигонах

Жители поселка Холодный в Магаданской области обеспокоены частыми взрывами на полигонах, где работают золотодобывающие компании. Взрывы происходят всё ближе к населенному пункту.

В поселке трясутся дома, от ударной волны лопаются стекла, рассказала ИА MagadanMedia местная жительница. Она и ее соседи очень надеются на помощь со стороны властей и надзорных органов.

Женщина обратила внимание на то, что в поселке очень много домов в аварийном состоянии, жители боятся, что здания разрушатся. Сельчане собирают подписи под коллективным обращением к властям с просьбой о помощи.