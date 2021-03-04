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Минздрав разработал проект о диспансеризации граждан

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Минздрав России разработал проект, который предусматривает диспансеризацию раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Соответствующий документ опубликован в четверг, 4 марта, на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

«Диспансеризация проводится один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно», — говорится в проекте приказа.

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Кроме того, в документе отмечается, что ежегодный комплекс подобных мероприятий должны проходить россияне в возрасте 40 лет, в том числе и отдельные категории граждан РФ, включая инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), участников ВОВ, ставших инвалидами из-за заболевания, трудового увечья или других причин, лиц, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», которые были признаны инвалидами.

Отмечается, что к вышеуказанным жителям страны также относятся работающие, которые не достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, и те граждане, которые уже являются получателями гарантированной ежемесячной выплаты по старости или за выслугу лет.

Ранее, 29 января, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что массовую диспансеризацию в Москве проведут в 2021 году, когда пандемия коронавируса уйдет. По ее словам, необходимо вплотную заниматься реабилитацией больных COVID-19.

1 февраля стало известно, что в поликлиниках Удмуртии возобновили проведение медосмотров и диспансеризацию. Сообщалось, что пока они доступны только гражданам трудоспособного возраста. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пройти диспансеризацию могут жители в возрасте от 18 до 65 лет.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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