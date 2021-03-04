Путин заявил о необходимости объединения усилий стран для победы над COVID-19

Окончательной победы над коронавирусом можно добиться только объединением усилий стран. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что, только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID», — сказал он на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

При этом Путин подчеркнул, что пандемия понемногу снижается, однако еще остаются риски.

«Вызовов еще для нас много, и они весьма опасный характер носят», — добавил президент.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и ряд волонтерских организаций.

В ноябре прошлого года штабы акции возобновили работу по всей России. Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться к волонтерам с просьбой привезти товары первой необходимости, продукты или лекарства.

За год существования акции почти 5 млн человек получили адресную помощь, сообщалось 1 марта 2021 года.

По словам координатора молодежи ОНФ по Татарстану Дамира Нургалиева, изначально многие россияне думали о том, что в задачу организации входит осуществление поступления только средств первой необходимости, включая лекарственные препараты, а также продуктовую корзину. Однако, по его словам, «когда люди стали доверять, они начали рассказывать совсем другие истории».

Кроме того, добровольцы оказывают помощь в пунктах вакцинации, отвечают на вопросы граждан и помогают врачам.