Продажи новых автомобилей в России в феврале выросли на 1%

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в феврале 2021 года.

Согласно опубликованным 4 марта данным, за второй месяц 2021 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 0,8% по сравнению с февралем прошлого года: россияне купили 120 081 автомобиль.

«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации еще с одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

2 марта сообщалось, что в России в январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1,803 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.