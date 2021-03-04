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Эксперт назвал требующий удаления с телефона тип сообщений

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Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с агентством «Прайм» в четверг, 4 марта, рассказал, какие сообщения лучше удалять со смартфона.

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С их помощью мошенники могут получить доступ к личным страницам, а затем рассылать с них спам или требовать выкуп

По словам специалиста, лучше всего удалять сообщения с паролями, личными данными, сведениями, которые могут навредить репутации владельца или его близких. Помимо этого, не следует хранить на телефоне сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, отмечает телеканал «360».

Щельцин отметил, что часто мобильные приложения требуют для работы доступ к списку контактов и к SMS-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. Между тем, отметил эксперт, эти и многие другие случаи с быстрым доступом к SMS через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без ведома владельца превращают копилку SMS-сообщений в самое уязвимое место, пишет «Федеральное агентство новостей».

Эксперт отметил, что хотя пароли от банков и интернет-сайтов работают не более минуты, мошенники, получая к ним доступ, изобретают способы взломать аккаунт жертвы, пишет «Газета.ру».

Щельцин рассказал, что для сведения подобных рисков к минимуму следует делать резервное копирование и устанавливать двухфакторную верификацию, пишет НСН. Также важно не терять телефон и следить за SMS-сообщениями.

19 февраля партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о способах быстро найти похищенный смартфон. В смартфонах с операционными системами iOS и Android предустановлены программы трекинга. Помимо этого, после покупки гаджета можно самостоятельно установить на него аналогичную программу и запустить в ней скрытый режим, злоумышленник ее не заметит. Также Мясоедов напомнил об обращении в полицию.

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