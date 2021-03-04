Подросток впал в кому после соревнований в Башкирии

Следственное управление СКР по Башкирии займется расследованием уголовного дела 13-летнего Ефима Москвина, который впал в кому после соревнований по борьбе курэш.

Материалы уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности переданы из органов внутренних дел в Туймазинский межрайонный отдел для дальнейшего расследования. Как напоминает «МедиаКорСеть», 30 января в спортзале села Бакалы состоялась районная спартакиада среди школьников. Во время борьбы 13-летний Ефим при выполнении приема получил телесные повреждения, а позже впал в кому.

Ранее в Санкт-Петербурге было прекращено уголовное дело о падении восьмиклассника из окна четвертого этажа, возбужденное в отношении классного руководителя восьмого класса гимназии № 67 Татьяны Алыповой. От полученных травм ребенок умер 29 ноября 2020 года в детской городской больнице. Петроградский районный суд назначил педагогу штраф в размере 15 тыс. рублей.