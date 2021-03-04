В Красноярском крае депутат сбил двух женщин на дороге

В Красноярском крае депутат сельсовета сбил двух женщин на дороге, следственные органы по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку по факту ДТП. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК РФ).

«По предварительным данным, 17 февраля около 20 часов на автодороге при подъезде к поселку Ручейки Манского района депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем ВАЗ-21150, допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении на сайте СК.

Одна из пострадавших, 52-летняя жительница поселка, скончалась.

Отмечается, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия, а также принимаются меры, направленные на устранение противоречий по данному делу.

Ранее в этот день стало известно, что в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ижевске пострадали девять человек.

Авария произошла в тот же день на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская. Пассажирский автобус маршрута № 36 врезался в опору уличного освещения. В МЧС отметили, что прибывшие на место аварии пожарно-спасательные подразделения оказывали пострадавшим первую помощь.