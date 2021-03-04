Украина заключила договоры с шестью производителями вакцины от COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна заключила договоры с шестью компаниями, которые производят вакцины от COVID-19. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта, на пресс-конференции. Трансляция велась в YouTube.

Как отметил Шмыгаль, до конца марта Украина ожидает поставки 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и 1,5 млн доз AstraZeneca. По его словам, страна получит более 9 млн доз вакцин за первый и второй кварталы.

Премьер-министр добавил, что две из шести компаний, с которыми Украина заключила договоры, уже зарегистрированы в стране.

Накануне, 3 марта, мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич предупредил, что отказавшиеся от вакцинации украинцы будут лечиться от COVID-19 за свой счет.

В тот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса оксфордской вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.