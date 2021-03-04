Мэра Кемерово госпитализировали с переломом ребер

Мэра Кемерово Илью Середюка госпитализировали в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с переломом пяти ребер. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«У него диагностирован перелом пяти ребер. Оказывается необходимая помощь. Чувствует себя хорошо, идет на поправку», — приводит региональный новостной портал NGS42.RU сообщение представителя мэрии.

Уточняется, что в настоящий момент обязанности Середюка выполняет его первый заместитель Дмитрий Анисимов. При этом характер травм и обстоятельства, при которых они были получены чиновником, не сообщаются.

По данным источника портала, мэр уже четыре дня проходит лечение в медучреждении.

В начале февраля стало известно о госпитализации главы города Ульяновск Сергея Панчина. У него был подтвержден коронавирус.