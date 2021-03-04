Песков объяснил слова Путина о «хорьковых интересах»

Президент России Владимир Путин, говоря о «хорьковых интересах» людей, побуждающих подростков к участию в несанкционированных акциях, имел в виду тех, кто непосредственно занимается данной преступной деятельностью. Об этом в четверг, 4 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что глава РФ имел в виду тех жителей страны, которые «призывают детей выходить на улицу, нарушая законы». Песков также подчеркнул, что к ним относятся и те, кто пропагандирует суицидальные идеи в соцсетях.

Ранее, 3 марта, лидер России Владимир Путин призвал реагировать на втягивание детей в несогласованные акции.

По его словам, «несмотря на хладнокровное использование детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей, россияне никогда не должны забывать о том, что это дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья».

24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил, что считает недопустимым использование детей в политических целях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.