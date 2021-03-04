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Оппозиция Армении не пришла к согласию с Пашиняном по парламентским выборам

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян в ходе встречи в четверг, 4 марта, не пришли к согласию по вопросу проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

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«Мы провели переговоры. Премьер-министр не связывает проблему вокруг начальника Главного штаба ВС с процессом внеочередных выборов, а мы связываем, поскольку считаем, что к существующему в стране кризису добавилась эта проблема и они взаимосвязаны. Какого-либо согласия с премьером не достигнуто», — приводит слова Марукяна «Интерфакс».

Накануне Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы в республике, но только при условии, что перед этим будет подписан меморандум с оппозицией. При соблюдении этого условия, по его словам, выборы могут состояться в течение 2021 года.

Ситуация в стране стала более напряженной 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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