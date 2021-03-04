Volkswagen привезет в Россию новый компактный кроссовер

Немецкая компания Volkswagen представит на российском рынке новый кроссовер Taos. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба бренда.

Новинка получила свое название в честь небольшого города Таос в штате Нью-Мексико, который известен древним индейским поселением. Длина кроссовера составляет 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм, а размер колесной базы достигает 2680 мм.

В России новый Volkswagen Taos будет предлагаться с двумя двигателями — атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с восьмискоростной автоматической коробкой передач и передним приводом или семиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получит принципиально новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10 дюймов, поддержкой Bluetooth и App-Connect.

Для российского рынка модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status, Exclusive и Joy. Среди функционального оснащения модели можно отметить пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферную подсветку салона, а также камеру заднего вида с омывателем.

3 февраля сообщалось, что Volkswagen представила в России новую специальную версию лифтбека Polo — Football Edition. Старт продаж запланирован на апрель 2021 года.

Новинка ориентирована на любителей футбола. Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника.