Свыше 3 тыс. компаний присоединились к маркировке воды в России

Эксперимент по маркировке упакованной воды проводится с 1 апреля 2020 года, число эмитированных кодов превысило 1,2 млн. В «Честном ЗНАКе» зарегистрировано более 3 тыс. компаний, в том числе более 180 производителей.

«В ходе эксперимента проведены тесты нанесения более чем на 40 производственных площадках, апробирована маркировка с использованием стикера на крышке, типографского метода нанесения, прямого нанесения на линии. Одно из последних апробированных решений — маркировка крышек спорт-кап. Маркировка успешно применена на всех типах линий по способу автоматизации узлов и на 90% используемых в отрасли скоростях — от 300 единиц продукции в час до 25 тыс. бутылок в час. Единичные сверхскоростные решения с объемами выпуска продукции свыше 50 тыс. бутылок в час будут тестироваться совместно с крупнейшими отраслевыми предприятиями», — говорит руководитель товарной группы «Вода» ЦРПТ Кирилл Волков.

Карельский завод напитков выпускает два вида воды — питьевую «Карелия» и минеральную «Олония», бренд которой зарегистрирован в Роспатенте.

«Мы столкнулись с тем, что карельскую воду очень сильно подделывают и продают в Москве. Мы даже хотели ввести свою маркировку, но потом узнали, что для защиты продукции под эгидой и контролем государства есть система «Честный знак». Мы специализируемся на выпуске воды в 19-литровых бутылках, скорость линии — до 150 шт. в час. Маркировку проводим этикетированием: на бутылке крышка диаметром 48–50 мм, на нее наклеивается большая круглая этикетка. В состав этикетки входят название воды, сам код маркировки, надпись «Честный знак» и дата выпуска. Для этикетирования мы заказали готовые этикетки, которые наклеиваются на крышку. Сейчас оборудование для маркировки мы уже выкупили. Затраты при этом будут разнесены, а цены не поднимутся. Наши марки уже сканируются и отображаются в приложении «Честный знак». И маркированную воду мы уже готовы отпускать всем оптовым покупателям Москвы», — говорит руководитель Карельского завода напитков Владимир Большев.

В компании «Горный ключ» из Новокузнецка уже вышли на промышленную эксплуатацию.

«Сами купили оборудование, заказываем коды маркировки, распечатываем этикетки на термотрансферном принтере, наклеиваем их аппликатором, отгружаем воду потребителям. Мало того, выводим маркированную воду из оборота через кассовые аппараты, то есть тестируем процесс реализации. Мы производим воду под брендом «Горный ключ», это очищенная артезианская вода. И гарантируем ее качество, в этом заинтересованы и потребители. Специализация компании — продажа воды в 19-литровых бутылках, причем это оборотная тара, так что маркировка наносится при каждом использовании. За много лет у нас сформировалась клиентская база, воду заказывает конечный потребитель: угольные разрезы, банки, заводы, предприятия, а также частные лица, которые покупают за наличный расчет или по банковским картам. И теперь покупатель может убедиться в легальности и качестве: марку можно просканировать «Честным знаком». Я сам сканирую — показывает все официальные данные о нашей воде», — указывает гендиректор компании «Горный ключ» Игорь Черников.

В конце февраля было опубликовано постановление правительства РФ о том, что в стране 1 апреля 2021 года начнется эксперимент по маркировке пива, который продлится до 31 августа 2022 года.

Кроме пива в эксперименте по маркировке будут задействованы напитки, изготавливаемые на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков.