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Песков указал на принадлежность России к узкому кругу независимых стран

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Россия относится к узкому кругу стран, которые уже добились суверенитета. Об этом в четверг, 4 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что все действия, которые предпринимаются главой РФ Владимиром Путиным внутри страны и на международной арене, направлены в первую очередь на повышение благосостояния россиян, а также на само развитие России.

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По словам Пескова, подобный настоящий процесс может быть достижим только в суверенном формате.

«Суверенитет очень дорого стоит, подавляющее большинство стран в мире не могут позволить себе эту роскошь. Однако мы относимся к этому узкому кругу стран, которые этого добились», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста о возможной зависимости России от ряда других государств.

Ранее, 3 марта, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз теряет свой суверенитет и перестает действовать в своих интересах, следуя указаниям из США.

Она отметила, что агрессивная риторика Брюсселя по отношению к Москве не означает, что остальной мир не принимает Россию.

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