Facebook снимает запрет на политическую рекламу в США

Facebook снимает запрет на политическую рекламу в американском сегменте интернета. Блокировка контента действовала с 27 октября. После ноябрьских выборов президента запрет несколько раз продлевали. Цель — якобы борьба с попытками повлиять на избирателей в США. В январе соцсеть блокировала рекламу оружия и снаряжения, передает телеканал «Известия». Запрет вводился перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Бессрочно был заблокирован аккаунт Дональда Трампа. Санкциям со стороны компании подверглись страницы бывшего главы Белого дома в Facebook и Instagram.

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