В Кремле выразили надежду на ответную ликвидацию США химоружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о ликвидации химического оружия в России в 2017 году и отметил, что российская сторона надеется на ответные действия США в этом вопросе. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта.

«Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химоружия на своей территории. Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет. Мы ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции. Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие», — сказал Песков.

Он уточнил, что к таким странам относятся США и их требования по ликвидации химоружия в РФ лишены логики.

«В этом свете подобные заявления лишены логики, лишены оснований, являются ничем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России», — объяснил пресс-секретарь.

Накануне, 3 марта, Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать второго раунда санкций российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают все для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.

4 марта заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов. Дипломат отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.

Так, эксперты уличили организацию «Белые каски» в неоднократном создании постановочных роликов о химатаках в Сирии, а США использовали эти данные для атак по сирийской территории.

В 2018 году страны Запада нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства Сирии. Россия вскоре доказала факт постановки съемок, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.